Ambientarsi è stato difficile | dietro le parole di Openda perché alla Juve lui e David faticano

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dai ritmi della Serie A alla vita alla Continassa, cosa rende difficile l’ingresso nei meccanismi bianconeri per chi arriva da fuori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ambientarsi 232 stato difficile dietro le parole di openda perch233 alla juve lui e david faticano

© Gazzetta.it - "Ambientarsi è stato difficile": dietro le parole di Openda, perché alla Juve lui e David faticano

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Ambientarsi 232 Stato Difficile