Sarebbe costituita da una settantina di "prestanome" la rete di venditori di prodotti cinesi movimentati da Amazon negli ultimi mesi e su cui non sono stati pagati Iva o dazi doganali nell’importazione. È uno dei dettagli che emerge dall’inchiesta della Gdf di Monza, coordinata dal pm Elio Ramondini e che ipotizza il reato di "contrabbando per omessa dichiarazione". Indagine che presto porterà all’iscrizione di uno o più responsabili del settore movimentazione del colosso dell’e-commerce e della stessa società per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. Lunedì, oltre al sequestro di circa 5mila prodotti (ne sono stati sequestrati mezzo milione in totale negli ultimi mesi), le Fiamme Gialle hanno effettuato perquisizioni nella sede milanese della multinazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Amazon accusata di contrabbando: "Una rete di settanta prestanome per poter vendere i prodotti cinesi"