Amadeus | Mozart vs Salieri nella Serie Sky dal 23 Dicembre ??

26 nov 2025

Sky Original presenta Amadeus, la coraggiosa rivisitazione dell'opera teatrale di Peter Shaffer con Will Sharpe nei panni di Wolfgang Amadeus Mozart e Paul Bettany come Antonio Salieri. Una serie in cinque episodi che esplora genio, rivalità e vendetta nella Vienna del Settecento, dove il virtuoso Mozart sconvolge il mondo conservatore della corte imperiale scatenando l'ossessione mortale di Salie. 🔗 Leggi su Digital-news.it

