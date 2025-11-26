Amadeus | Mozart vs Salieri nella Serie Sky dal 23 Dicembre ??

Sky Original presenta Amadeus, la coraggiosa rivisitazione dell'opera teatrale di Peter Shaffer con Will Sharpe nei panni di Wolfgang Amadeus Mozart e Paul Bettany come Antonio Salieri. Una serie in cinque episodi che esplora genio, rivalità e vendetta nella Vienna del Settecento, dove il virtuoso Mozart sconvolge il mondo conservatore della corte imperiale scatenando l'ossessione mortale di Salie. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Amadeus: Mozart vs Salieri nella Serie Sky dal 23 Dicembre ??

GRANDE EVENTO a PHNOM PENH - Cambogia Il Festival Internazionale dell'Opera di Phnom Penh presenta: "Don Giovanni" di Wolfgang Amadeus Mozart 12 Dicembre alle 18:30 e 14 Dicembre alle 14:00 NABA Theatre @ Nagaworld2 | Phnom Penh, Cam - facebook.com Vai su Facebook

Così fan tutte | Wolfgang Amadeus Mozart 28 May - 13 June Artwork created by Laima Arlauskaite & Tiny Window Studio #OHPCosi Vai su X

Amadeus: Il trailer ufficiale della serie che riaccende lo scontro tra Mozart e Salieri - Debutterà il 23 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Amadeus, la serie in cui Will Sharpe e Paul Bettany interpretano rispettivamente Wolfgang "Amadeus" Mozart e Antonio Salieri, co ... Come scrive comingsoon.it

Amadeus: il trailer della nuova serie Sky Original - Sky ha diffuso il nuovo trailer di Amadeus, la nuova serie che racconta la rivalità tra il prodigio Mozart e il suo avversario Salieri. Si legge su cinefilos.it

Serie tv Amadeus con Will Sharpe e Paul Bettany: uscita e trailer - Disponibile il trailer ufficiale della serie tv Sky Original Amadeus in uscita il 23 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Da msn.com