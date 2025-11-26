Altro che Black Friday | NaturaSì rilancia la spesa consapevole per sostenere agricoltura biodiversità e suolo

Mentre il mercato si prepara al Black Friday e alla sua spinta all’acquisto compulsivo, c’è chi sceglie di cambiare prospettiva. NaturaSì torna anche quest’anno con un messaggio chiaro: un altro modello di consumo non solo è possibile, ma oggi è necessario. E lo fa trasformando una giornata simbolo del consumismo in un’occasione concreta di sostegno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Altro che Black Friday: NaturaSì rilancia la “spesa consapevole” per sostenere agricoltura, biodiversità e suolo

News recenti che potrebbero piacerti

BLACK FRIDAY WEEK …continuiamo con questo! Un altro set di salini questa volta tutto in Sheffield Da €65 a ? €50 - facebook.com Vai su Facebook

21 offerte Amazon Black Friday vere: robot, TV anche OLED, portatili e molto altro a prezzi stracciati, con le novità di oggi - Qualcomm Snapdragon X2 Elite: l'architettura del SoC per i notebook del 2026 In occasione del proprio Architecture Deep Dive 2025 Qualcomm ha mostrato in dettaglio l ... Riporta hwupgrade.it

Black Friday su Amazon tra monitor, SSD, dispositivi di rete e molto altro! - Il Black Friday è finalmente arrivato per quanto riguarda il mondo dei componenti per PC ci sono diverse offerte interessanti su Amazon Italia. Scrive tomshw.it

iPhone 16 128GB: altro che Black Friday, su eBay a prezzo shock - L'offerta di oggi su eBay è davvero pazzesca perché propone il nuovo iPhone 16 128GB a un prezzo scioccante. Si legge su punto-informatico.it