Altra tegola su Sarkozy | nuova condanna a un anno con sei mesi di carcere
La Corte di Cassazione francese ha respinto oggi il ricorso di Nicolas Sarkozy nel caso “Bygmalion”, confermando in via definitiva la condanna a un anno di carcere — sei mesi dei quali da scontare senza condizionale — per il sistema di false fatturazioni che aveva permesso di gonfiare i costi della sua campagna presidenziale del 2012 e aggirare i limiti di spesa imposti dalla legge. Con questa decisione, l’ex presidente non dispone più di alcuno strumento di impugnazione interna: la sentenza è ora definitiva, e dovrà essere eseguita. L'udienza di oggi è stata la sua ultima possibilità di evitare una seconda condanna, dopo essere stato incarcerato il mese scorso in un caso separato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
