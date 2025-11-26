Nel 2024 ci sono stati 273 feriti tra le forze di polizia con un incremento del 127 per cento. Per il ministro Piantedosi (nella foto), che ha firmato un libro intervista con Annalisa Chirico, Dalla parte delle divise, ed. Piemme, "è inaccettabile che anche un solo agente di polizia nell'esercizio delle due funzioni finisca per diventare bersaglio di facinorosi e violenti". Precisa, il titolare del Viminale: "Ho un sacro rispetto per la libertà di pensiero e di manifestare, proprio per questo ritengo che non si possa definire manifestante il ragazzo che arriva al corteo con il volto coperto e armato come se dovesse andare in guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Altolà di Piantedosi a identificare gli agenti: "Finché sarò ministro non lo consentirò mai"