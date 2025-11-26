Altobelli ricorda il suo passato nerazzurro | Bersellini mi cambiò la vita mi ha formato anche come uomo
Inter News 24 Altobelli, un’intervista di Spillo Altobelli a La Gazzetta dello Sport: il suo addio all’Inter e i momenti indimenticabili della carriera. In un’ampia intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Spillo Altobelli ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera, parlando anche del suo addio all’Inter e dei rimpianti legati alla sua uscita dalla squadra. MOMENTO PIÙ BELLO – «Impossibile scegliere. L’arrivo al Latina, la firma con l’Inter davanti a Mazzola e Beltrami: da tifoso nerazzurro, ho toccato il cielo con un dito. E poi lo scudetto, il Mondiale. Ho fatto la mia parte, ma senza i compagni nulla sarebbe stato possibile. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
È mancatoa Anna Altobelli, 88 anni. ? Funerale: 23/11/2025 alle ore 16:00 Chiesa: Sant'Audeno alla Trinità , Aversa (CE) Messa: 23/11/2025 alle ore 16:00 Nubile #Necrologio #CasaFunerariaVersa #Aversa - facebook.com Vai su Facebook
Altobelli: "Festeggerò 70 anni con Marotta. Derby? Meglio vincere al ritorno. E in chiave Scudetto..." - Venerdì festeggerà 70 anni Spillo Altobelli, a cui da domani a domenica la città natale di Sonnino dedicherà quattro giorni di eventi. Come scrive msn.com
Altobelli: «I miei 70 anni, l’Inter, il gol Mondiale e la mia Brescia» - Venerdì 28 novembre Spillo spegnerà le candeline: «Arrivai in città nell’anno della Strage, non mi sono più mosso» ... Riporta giornaledibrescia.it
Balotelli anagramma di Altobelli, ma nel suo futuro non ci sarà la Juve - Nel 1982 Spillo Altobelli segnava uno dei tre gol con il quale l'Italia batteva la Germania, nella finale del Mondiale ... calciomercato.com scrive