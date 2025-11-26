Inter News 24 Altobelli, un’intervista di Spillo Altobelli a La Gazzetta dello Sport: il suo addio all’Inter e i momenti indimenticabili della carriera. In un’ampia intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Spillo Altobelli ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera, parlando anche del suo addio all’Inter e dei rimpianti legati alla sua uscita dalla squadra. MOMENTO PIÙ BELLO – «Impossibile scegliere. L’arrivo al Latina, la firma con l’Inter davanti a Mazzola e Beltrami: da tifoso nerazzurro, ho toccato il cielo con un dito. E poi lo scudetto, il Mondiale. Ho fatto la mia parte, ma senza i compagni nulla sarebbe stato possibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Altobelli ricorda il suo passato nerazzurro: «Bersellini mi cambiò la vita, mi ha formato anche come uomo»