Alphabet tallona Nvidia e intravede quota 4mila

A prima vista, Nvidia e OpenAI avevano tutte le carte in regola per guidare la rivoluzione tecnologica, superando i grandi nomi del settore. Ma nel nuovo mondo guidato dell'intelligenza artificiale, gli ingranaggi si muovono diversamente, sorprendendo anche il mercato. Così, dopo essere rimasta nell'ombra per mesi, ieri è diventata evidente la corsa di Alphabet, casa madre di Google. L'azienda guidata da Sundar Pichai (in foto) è sulla buona strada per raggiungere una valutazione di mercato storica pari a 4mila miliardi di dollari (soglia per ora toccata solo da Nvidia), grazie a un impressionante rally durato un anno e alimentato dalla maggiore attenzione della società verso gli strumenti di IA, diventando una vera e propria minaccia con cui Nvidia e OpenAI si dovranno confrontare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Alphabet tallona Nvidia e intravede quota 4mila

