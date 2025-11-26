Alphabet Google a un soffio dai 4 trilioni di dollari di capitalizzazione

Google si lancia con più decisione nella competizione nel settore dell’ intelligenza artificiale e riapre la corsa, dopo esser stata data ormai per spacciata di fronte alla concorrenza di Nvidia (nei chip) e ChatGPT (nei chatbot). Alphabet, la casa madre di Google, ha così raggiunto nuovi record di capitalizzazione, spingendosi ad un soffio dai 4 trilioni di dollari, dopo la notizia che Meta farà uso dei chip TPU di Google, in alternativa a quelli di Nvidia, ed al successo che sta ottenendo Gemini 3, l’ultima versione del chatbot dell’azienda di Mountain View. Alphabet supera 3.900 miliardi di market cap. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Alphabet (Google) a un soffio dai 4 trilioni di dollari di capitalizzazione

