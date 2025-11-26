Almanacco | Mercoledì 26 novembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 26 novembre è il 330º giorno del calendario gregoriano (il 331º negli anni bisestili). Mancano 35 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Alipio lo Stilita, diacono e anacoreta.Aforisma di NovembreNovembre dà un gran balloalle foglie raminghe dei fossiÈ d’obbligo il costume giallocon. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Mercoledì 26 novembre Il Sole sorge alle 07:34 e tramonta alle 16:50. Il culmine è alle 12:12. Durata del giorno nove ore e sedici minuti. La Luna sorge alle 10:40 con azimuth - facebook.com Vai su Facebook
Almanacco | Mercoledì 5 novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ift.tt/ILO1h4m ift.tt/bwe4Yzs Vai su X
Almanacco | Mercoledì 26 novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 26 novembre è il 330º giorno del calendario gregoriano (il 331º negli anni bisestili). Riporta pisatoday.it
Mercoledì 26 novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Silvestro Guzzolini (Abate) Proverbio del giorno: Se a novembre tira vento, guarda l’inverno che vien di ... Come scrive trevisotoday.it
Almanacco di oggi, 26 novembre: tutti insieme appassionatamente (per davvero) - Forse non tutti lo sanno, ma il grande Christopher Plummer detestava il suo personaggio più famoso, il capitano von Trapp di Tutti insieme appassionatamente. Riporta repubblica.it