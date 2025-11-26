almanacco del 26 11 2025

almanacco del giorno giovedì 20 novembre buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Martire egiziano è San Felice di valois eremita Ecco fondatore dell'ordine della Santissima Trinità sono nati Oggi Robert Kennedy Jr Umberto Tozzi Nadine Velazquez Daria gavrilova e noi facciamo gli auguri ai nostri nati di oggi buon compleanno a Giulio Tantissimi auguri a te e salutiamo e auguri anche a Ornella Egidio Cinzia e Maria Rosaria la buona giornata e più rapidi a Sabrina età Marta e anche anche Giorgia c'è scritto auguri E allora Viaggio nel tempo che ci porta immediatamente in quel 20 novembre del 1945 inizia a Norimberga in Germania il processo di Norimberga contro i principali criminali di guerra nazista nel 1959 l'assemblea generale delle Nazioni Unite adotta la dichiarazione dei diritti del bambino nel 1985 viene rilasciata la prima versione di Microsoft Windows in Windows 10 nel 1998 viene lanciato il primo modulo della Stazione Spaziale internazionale d'aria dalla Russia infine nel 2003 in Turchia due attacchi dinamitardi a Istanbul colpiscono il consolato britannico è la sede di una banca causando 30 morti il proverbio di oggi che si vive sempre si impara Buona giornata oggi lo diciamo Roger mancano 41 giorni alla fine dell'anno dietro l'angolo praticamente buon proseguimento di ascolto continua in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

