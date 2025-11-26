All' Uci luxe cinema di Megalò torna in sala Mamma ho perso l’aereo per celebrare i 35 anni del film

Chietitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La magia del Natale arriva in anticipo all’Uci Luxe Megalò, che da giovedì 4 a mercoledì 10 dicembre riporta in sala, nella versione restaurata in 4K, il filmMamma, ho perso l’aereo”, per celebrare i 35 anni del film. Un appuntamento unico che inaugura la stagione delle feste riportando sul. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

