All’s fair stagione 2 | tutto ciò che devi sapere sulla serie rinnovata

Jumptheshark.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La serie originale “All’s Fair”, creata da Ryan Murphy, sta attirando l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, annunciando il suo rinnovo per una seconda stagione su Disney Plus. Questo aggiornamento segue un crescente interesse e un considerevole successo di visualizzazioni, dimostrando come una co produzione possa continuare a coinvolgere gli spettatori nonostante critiche contrastanti.. il riscontro positivo e le aspettative. Nonostante alcune recensioni negative, con alcuni media americani che hanno definito “All’s Fair” come la peggior serie del 2025, i dati di ascolto e l’interesse social mostrano una realtà differente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

