All’s fair stagione 2 | tutto ciò che devi sapere sulla serie rinnovata
La serie originale “All’s Fair”, creata da Ryan Murphy, sta attirando l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, annunciando il suo rinnovo per una seconda stagione su Disney Plus. Questo aggiornamento segue un crescente interesse e un considerevole successo di visualizzazioni, dimostrando come una co produzione possa continuare a coinvolgere gli spettatori nonostante critiche contrastanti.. il riscontro positivo e le aspettative. Nonostante alcune recensioni negative, con alcuni media americani che hanno definito “All’s Fair” come la peggior serie del 2025, i dati di ascolto e l’interesse social mostrano una realtà differente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Leggi anche questi approfondimenti
All's Fair è stata rinnovata da HULU per una seconda stagione. Nessuna sorpresa visto che, nonostante le tante critiche negative, è stata la più vista premiere in 3 anni per HULU (nei primi 3 giorni) - facebook.com Vai su Facebook
All's Fair, la serie tv con Kim Kardashian ottiene il rinnovo per la stagione 2 - Hulu conferma la seconda stagione della serie tv guidata dalla star americana, proseguendo così con il legal drama creato da Ryan Murphy . Si legge su tg24.sky.it
All's Fair, nonostante i commenti negativi, ottiene il rinnovo per la stagione 2 - La serie con star Kim Kardashian, grazie agli ottimi dati relativi alle visualizzazioni, ha ottenuto il via libera alla produzione di nuovi episodi. Secondo msn.com
All's Fair, la serie "più brutta dell'anno" è stata rinnovata per una seconda stagione - Il legal drama di Ryan Murphy con Kim Kardashian ha ottenuto il pass per un nuovo capitolo nonostante le numerose critiche ... today.it scrive