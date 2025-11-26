All' Ospedale di Padova il primo intervento di rimozione di un nodulo polmonare in sala ibrida

Per la prima volta a Padova (nonché in Veneto) a una donna di 75 anni è stato diagnosticato e rimosso un nodulo polmonare nella sala ibrida dell'Azienda Ospedaliera. A compiere l'intervento le équipe del professor Paolo Spagnolo, direttore della Pneumologia, e del professor Andrea Dell'Amore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it