All' Ospedale di Padova il primo intervento di rimozione di un nodulo polmonare in sala ibrida
Per la prima volta a Padova (nonché in Veneto) a una donna di 75 anni è stato diagnosticato e rimosso un nodulo polmonare nella sala ibrida dell'Azienda Ospedaliera. A compiere l'intervento le équipe del professor Paolo Spagnolo, direttore della Pneumologia, e del professor Andrea Dell'Amore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Azienda... - Azienda Ospedale-Università Padova - facebook.com Vai su Facebook
Dal Guatemala per un intervento salvavita: Emmanuel muore a 49 giorni all'ospedale di Padova - Il piccolo Emmanuel, 49 giorni, arrivato dal Guatemala in un viaggio della speranza è morto all'ospedale di Padova. Si legge su nordest24.it
Trapianto di cuore, 40 anni fa il primo in Italia: all’Ospedale Niguarda 1.300 interventi, e un convegno per raccontare le nuove sfide scientifiche - com) Milano, 21 novembre 2025 – Il 14 Novembre 1985 fu eseguito a Padova il primo trapianto di cuore in Italia. Secondo mi-lorenteggio.com
Primo trapianto di cuore in Italia 40 anni fa, record di 413 interventi nel '24 - Il trapianto di cuore in Italia compie 40 anni: era infatti il 14 novembre 1985 quando l'equipe diretta dal professor Vincenzo Gallucci realizzava a Padova il primo intervento, dopo che l'11 novembre ... Lo riporta ansa.it