Allo Spazio Cultura è tempo di poesia con Giuseppe Di Bella | la presentazione di Veleni e contrattempi

Palermotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 29 novembre alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 - Palermo, incontro con Giuseppe Di Bella per la presentazione della sua raccolta di poesie Veleni e contrattempi, novità editoriale di Il Glomerulodisale.A dialogare con il poeta saranno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Allo Spazio Cultura &#232; tempo di poesia con Melania Valenti - Sabato 22 novembre alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 – Palermo, incontro con Melania Valenti per la presentazione della sua raccolta di poesie Vani, ... Lo riporta mondopalermo.it

Allo spazio cultura &#232; tempo di poesia con Lucia Lo Bianco - Giovedì 20 novembre alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 – Palermo, incontro con Lucia Lo Bianco per la presentazione della sua raccolta di poesie Urla ... mondopalermo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Spazio Cultura 232 Tempo