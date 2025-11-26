Allo Spazio Cultura è tempo di poesia con Giuseppe Di Bella | la presentazione di Veleni e contrattempi
Sabato 29 novembre alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 - Palermo, incontro con Giuseppe Di Bella per la presentazione della sua raccolta di poesie Veleni e contrattempi, novità editoriale di Il Glomerulodisale.A dialogare con il poeta saranno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
