Allo Ieo nel centenario di Veronesi Inaugurato un nuovo padiglione | Qui l’oncologia di precisione
Dodici sale operatorie smart, quattro delle quali sono il regno di robot-chirurghi di ultima generazione, ed una farmacia ospedaliera con magazzino automatizzato e integrato con i sistemi gestionali in uso nell’ospedale: l’ Istituto europeo di oncologia (Ieo) si allarga. È stato inaugurato ieri l’Ieo 3 per un investimento, tra immobile e attrezzature, di circa 42 milioni di euro, come riferito dall’amministratore delegato del gruppo, Mauro Melis. "Tutto in autofinanziamento", precisa. Un taglio del nastro che arriva a pochi giorni dal centenario della nascita dell’oncologo Umberto Veronesi, nato per l’esattezza il 28 novembre, che fondò l’Irccs di via Ripamonti insieme al banchiere Enrico Cuccia prima di venire a mancare nel 2016. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
