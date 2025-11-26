All’Istituto Galileo Chini Nel corridoio cade un pezzo del pannello del controsoffitto
Cade un pezzo del pannello del controsoffitto nel corridoio dell’Istituto Galileo Chini di Lido di Camaiore: nessun ferito, ma tanta preoccupazione da parte degli alunni e dei loro genitori. Torna impellente il dibattito sulla manutenzione delle scuole, specie dopo i fenomeni di precipitazioni forti come quelli che si sono verificati sul territorio appena due giorni fa. Le piogge abbondanti delle scorse giornate hanno infatti inzuppato il tetto della scuola superiore, l’unica nel territorio del comune di Camaiore. La fortuna ha voluto che in quel momento non passasse nessuno: né studenti, né insegnanti e né custodi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
