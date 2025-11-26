Allerta nel parco di Re Carlo l’avviso ai visitatori sulle misteriose malattie scoperte nei cani

Può davvero accadere che una delle proprietà più amate della famiglia reale venga percepita come uno dei luoghi meno accoglienti del Paese? La domanda, per quanto sorprendente, serpeggia da settimane nel Norfolk, dove il vasto parco di Sandringham, gli ottomila ettari appartenenti a re Carlo, è finito al centro di una crescente inquietudine. A quanto pare, l’area verde dove ogni anno migliaia di persone portano a passeggiare i propri cani sarebbe collegata a una serie di malattie rare e potenzialmente letali che colpiscono gli animali nel giro di poche ore. Una possibilità che, se confermata, mette in discussione la tranquillità di un luogo simbolo della monarchia britannica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it