Allerta meteo prorogata fino a domani | Rischio idrogeologico
La perturbazione sulla Campania mostra segnali di attenuazione, ma resta il rischio idrogeologico sulla fascia costiera. Il centro funzionale ha prorogato fino alle 14 di domani l’allerta gialla su tutto il litorale, dal casertano al basso Cilento: coinvolte le zone 1, 2, 3, 5, 6 e 8.I temporali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
