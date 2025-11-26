Allerta meteo per forte vento e fiume Reno in piena

26 nov 2025

Le condizioni meteo hanno spinto la Protezione civile dell’Emilia Romagna a diramare una nuova allerta meteo per giovedì 27 novembre. Di livello giallo, il bollettino riguarda i comuni dell’Appennino per vento forte, e della pianura per criticità idriche legate alle piene dei fiumi.“Nella. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

