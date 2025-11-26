allergia verso chi indossa una divisa la sinistra non firma il documento che condanna le violenze

La sinistra italiana, soprattutto quella extra-parlamentare, ha un problema irrisolto con le forze dell'ordine da ormai diversi decenni. Sono le solite rimostranze anti-Stato e anti-sistema, che trovano spazio per emergere a ogni occasione utile, che è rappresentata solitamente dalle manifestazioni di piazza: infiltrati o meno, i gruppi della sinistra extra-parlamentare trovano il modo di farsi notare, andando all'attacco delle forze dell'ordine con qualunque pretesto. Oggi la Palestina, ieri la lotta operaia, domani chi lo sa. L'ultimo grave esempio di questa tendenza è rappresentato da quanto accaduto a Genova tra sabato e domenica, dove gli antifa hanno cercato di assaltare la sede di CasaPound. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

