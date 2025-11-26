Allegri duro contro Barella | Fa l’attore deve smetterla Le dichiarazioni del tecnico rossonero nel corso del derby

Inter News 24 Allegri si esprime duramente nei confronti di Nicolò Barella durante la sfida tra Inter e Milan. Ce lo racconta la Bordo Cam di DAZN. Il derby di Milano è stato un concentrato di emozioni, ma anche di polemiche, e Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, non ha risparmiato critiche al direttore di gara, Fabio Sozza, durante il recupero del primo tempo. Il tecnico rossonero ha mostrato segni di frustrazione per alcune decisioni arbitrali, in particolare in seguito a un episodio che ha coinvolto Rafael Leao, attaccante del Milan, e che ha scatenato la reazione di Allegri. Allegri perde il controllo e critica il direttore di gara. 🔗 Leggi su Internews24.com

