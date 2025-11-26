Alle elezioni in Namibia si candida Adolf Hitler | chi è il politico dato tra i favoriti
In Namibia si vota per il rinnovo del Consiglio regionale e delle autorità locali. La notizia è arrivata all'attenzione internazionale per un fatto curioso: uno dei candidati si chiama Adolf Hitler Uunona. Eppure, come ha sempre sostenuto il politico di lungo corso, non esiste alcun riferimento. 🔗 Leggi su Today.it
Argomenti simili trattati di recente
Adolf Hitler si è candidato di nuovo. Nessun errore di battitura, né allucinazione: in Namibia un consigliere regionale dal nome Adolf Hitler Uunona si è ricandidato dopo aver vinto le elezioni in Ompundja con un margine dell'85% sul suo sfidante. Ora è da - facebook.com Vai su Facebook
Namibia, si ricandida Adolf Hitler: è in vantaggio per il ruolo di consigliere regionale Vai su X
Namibia, Adolf Hitler Uunona: chi è il consigliere regionale favorito alle elezioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Namibia, Adolf Hitler Uunona: chi è il consigliere regionale favorito alle elezioni ... Scrive tg24.sky.it
In Namibia si ricandida Adolf Hitler, in Italia sarebbe stato illegale - Nessun errore di battitura, né allucinazione: in Namibia un consigliere regionale dal nome Adolf Hitler Uunona si è ricandidato dopo aver vinto le elezioni in Omp ... altovicentinonline.it scrive
Namibia, si ricandida Adolf Hitler: chi è il politico favorito alle elezioni - Adolf Hitler Uunona, consigliere regionale della Namibia, si ricandida alle elezioni locali dopo aver ottenuto un risultato nettissimo nella precedente consultazione, quando aveva superato il suo sfid ... Scrive msn.com