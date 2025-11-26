Alle elezioni in Namibia si candida Adolf Hitler | chi è il politico dato tra i favoriti

26 nov 2025

In Namibia si vota per il rinnovo del Consiglio regionale e delle autorità locali. La notizia è arrivata all'attenzione internazionale per un fatto curioso: uno dei candidati si chiama Adolf Hitler Uunona. Eppure, come ha sempre sostenuto il politico di lungo corso, non esiste alcun riferimento. 🔗 Leggi su Today.it

alle elezioni in namibia si candida adolf hitler chi 232 il politico dato tra i favoriti

© Today.it - Alle elezioni in Namibia si candida Adolf Hitler: chi è il politico dato tra i favoriti

