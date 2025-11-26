Allatra a Ecomondo alleanze per una svolta verde condivisa
Tra gli stand affollati di Rimini, nell’edizione 2025 di una tra le principali fiere dedicate all’innovazione verde, il Movimento Internazionale Sociale ALLATRA ha scelto di mettersi in ascolto e di dialogare, portando al centro del confronto la responsabilità condivisa di fronte alla crisi ambientale e al destino delle generazioni che verranno. Un movimento volontario radicato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Allatra Italia Ufficiale. TheTrend · Notícia Urgente!. #Taiwan La #tempesta tropicale Fung-wong, che in precedenza aveva raggiunto la forza di supertifone sulle Filippine, ha portato a Taiwan piogge torrenziali e venti tempestosi, causando vasti #allagamenti. L’ - facebook.com Vai su Facebook
Alleanze auto, svolta storica: Mercedes in trattativa per comprare i motori da Bmw - Benz sarebbe in trattativa con il gruppo Bmw, suo avversario, per costituire una alleanza che mirerebbe alla condivisione di motori a ... Da corriere.it