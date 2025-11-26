All’asta la bottiglia di champagne Dom Perignon risalente al matrimonio tra Carlo d’Inghilterra e Diana Spencer

Una bottiglia di champagne unica nel suo genere, risalente al matrimonio del 1981 tra il futuro re Carlo III (all’epoca principe di Galles) e Lady Diana Spencer, sarà messa in vendita dalla casa d’aste danese Bruun Rasmussen giovedì 11 dicembre. La coppia reale si sposò il 29 luglio 1981, in una cerimonia nella Cattedrale di San Paolo a Londra, seguita da un lussuoso ricevimento a Buckingham Palace. La Dom Pérignon Vintage 1961 in edizione limitata fu prodotta appositamente per le nozze che catturarono l’attenzione mondiale. Le bottiglie furono sboccate nel 1981 e portano un’etichetta commemorativa del matrimonio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - All’asta la bottiglia di champagne Dom Perignon risalente al matrimonio tra Carlo d’Inghilterra e Diana Spencer

