Allarme per Atletico Madrid-Inter | out un titolare di Simeone

Questa sera i nerazzurri di Chivu scenderanno in campo per la quinta giornata di Champions League. Spunta un’assenza pesante Torna a risuonare la musichetta della Champions League anche per l’ Inter che stasera sarà di scena in terra spagnola per affrontare una trasferta ostica a Madrid. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Di fronte la truppa di Chivu si ritroverà l’ Atletico di Simeone che ha raccolto finora 6 punti ed avrebbe bisogno di un risultato positivo per provare a sperare in un passaggio del turno diretto. I ‘Colchoneros’ non possono quindi più fallire a differenza dell’Inter che veleggia a punteggio pieno ma con l’obbligo di non abbassare la guardia e rialzare immediatamente la testa dopo il ko amaro nel derby dell’ultimo fine settimana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Allarme per Atletico Madrid-Inter: out un titolare di Simeone

