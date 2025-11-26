All' Antico Vinaio diventa gluten free e fa assaggiare le nuove schiacciate a tutti gratis

La schiacciata fiorentina diventa gluten free. All'Antico Vinaio apre il suo primo locale dedicato ai prodotti senza glutine in via della Moscova 52 a Milano. All'inaugurazione, prevista per venerdì 28 novembre alle 12, verrà offerto un tasting gratuito a tutti i partecipanti. “Negli anni abbiamo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondisci con queste news

? Gluten Free ? É ufficiale, venerdì 28 novembre in via della Moscova 52 alle ore 12:00 aprirà il primo store di All’Antico Vinaio completamente Gluten Free? - facebook.com Vai su Facebook

Antico Vinaio sceglie Pisa. Ma c’è già chi rilancia con la “fogaccia“ lucchese Vai su X

L’Antico Vinaio è sempre più global. “E ora puntiamo al gluten free” - Da Dubai a Roma, dove ha aperto il primo flagship della rete, passando per la fine del rapporto con il gruppo Percassi e altre, ulteriori aperture, negli Usa, la parabola dell’Antico Vinaio si avvia a ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Antico Vinaio, raffica di nuove aperture. Si comincia da Beverly Hills - Firenze, 6 marzo 2025 – Apre a Beverly Hills, icona della California del lusso più sfrenato, un negozio dell’Antico Vinaio, la catena fondata a Firenze da Tommaso Mazzanti che con questa novità vede ... Si legge su lanazione.it

Antico Vinaio apre a Parigi. Festa per il 50esimo negozio nel mondo - La storia di All’Antico Vinaio nasce nel centro storico di Firenze e segna il traguardo delle 50 aperture in tutto il mondo ... Come scrive lanazione.it