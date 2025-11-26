All' Agricantus va in scena Signora Benedette con Valentina Todaro | una storia nell' Italia del dopoguerra
Per la stagione Teatro da Kamera “Questione di sguardi” che il Teatro Agricantus di Palermo diretto da Vito Meccio martedì 2 dicembre alle ore 21 va in scena “Signora Benedette”, spettacolo che racconta la storia difficile di una donna nell'Italia del secondo dopoguerra, di e con Valentina Todaro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Femminile Single(are)” in scena al Teatro Agricantus: uno sguardo ironico e profondo sui rapporti tra uomini e donne https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/cinema-teatro-e-spettacolo/30189-femminile-single-are-in-scena-al-teatro-agricantus-uno-sguard - facebook.com Vai su Facebook
All’Agricantus va in scena “Signora Benedette” con Valentina Todaro: una storia nell’Italia del dopoguerra - Per la stagione Teatro da Kamera “Questione di sguardi” che il Teatro Agricantus di Palermo diretto da Vito Meccio martedì 2 dicembre alle ore 21 va in scena “Signora Benedette”, spettacolo che raccon ... Segnala mondopalermo.it