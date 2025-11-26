All' Agricantus va in scena Signora Benedette con Valentina Todaro | una storia nell' Italia del dopoguerra

Palermotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la stagione Teatro da Kamera “Questione di sguardi” che il Teatro Agricantus di Palermo diretto da Vito Meccio martedì 2 dicembre alle ore 21 va in scenaSignora Benedette”, spettacolo che racconta la storia difficile di una donna nell'Italia del secondo dopoguerra, di e con Valentina Todaro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

