Alla prima di ‘The Teacher’ mi ritrovo in un bagno di lacrime Da vedere come ‘Put your soul on your hand and walk’

Visti in anteprima. E se si tratta di “propaganda per la questione palestinese”, ben venga. Perché non si può più vivere con la testa schiacciata per terra da generazione. Alberi di olivi in fiamme, un colono israeliano di un kibbutz ammazza a freddo per ripicca un ragazzo palestinese che cercava solo di difendere il suo pezzetto di terra. L’unica cosa che gli era rimasta dopo che la sua casa era stata rasa al suolo. Comincia così The Teacher, un docufilm girato nel 2022 (dunque prima degli attacchi di Hamas del 7 ottobre del 2023 con uccisione di 1200 civili e militari israeliani e rapimento di 250 di questi) ma solo adesso sono stati trovati i soldi per la distribuzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

