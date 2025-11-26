Alla Prima della Scala non è ancora detto se ci saranno Mattarella e Meloni
Non sono ancora confermate le presenze del presidente Sergio Mattarella eo della premier Giorgia Meloni alla Prima del Teatro alla Scala, che aprirà la stagione il 7 dicembre con “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk”, opera di Dmitrij Shostakovich. Lo ha detto Fortunato Ortombina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
