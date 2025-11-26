Alla pieve di Calci arriva ' A tu per tu col Cielo' di Massimo Corevi

Pisatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova tappa di ‘A tu per tu col cielo’: giovedì 4 dicembre alle 21:15 lo spettacolo – scritto e diretto da Massimo Corevi (presidente dell’associazione Lungofiume) – andrà in scena nella pieve di Calci (parrocchia Santi Giovanni Evangelista ed Ermolao).A dare voce e anima al testo – con brani. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

