Alla manifestazione di Torino contro la violenza sulle donne picchiato un fotografo | il video dell’aggressione

Alla manifestazione di Torino contro la violenza sulle donne è avvenuta una brutale aggressione nei confronti di un fotografo che era intervenuto per documentare l’iniziativa organizzato dalle femministe di “ Non una di meno”. Il video dell’aggressione a Torino. La dinamica dell’aggressione alla manifestazione delle femministe di Torino. Un fotografo dell’agenzia La Presse che stava seguendo la manifestazione delle femministe promossa da Non una di meno a Torino nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stato aggredito mentre si trovava alla fermata Marconi della metropolitana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Alla manifestazione di Torino contro la violenza sulle donne picchiato un fotografo: il video dell’aggressione

