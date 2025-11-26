Alla Dozza continuano i trasferimenti di detenuti

Bolognatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante la richiesta da parte della Regione di interrompere i trasferimenti, al carcere della Dozza di Bologna continuano ad arrivare detenuti da altre regioni italiane. Questi, spesso, avverrebbero senza preavviso, e anche in orario serale, quando il personale è in numero ridotto.A dirlo è la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Dozza, agenti presi a pugni dai detenuti - Giovane agente della polizia penitenziaria preso a pugni dai detenuti. Secondo ilrestodelcarlino.it

Bologna, la giudice rigetta il ricorso sulla sezione giovani in carcere alla Dozza e spiega: «Ci sono criticità, ma è una misura d'emergenza» - «È indubbio che il trasferimento dei giovani detenuti» nella sezione minorile della Dozza abbia comportato «una situazione disagevole e per molti aspetti peggiorativa rispetto a quella di provenienza» ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

Dozza, ancora aggressioni agli agenti. Cgil: “I soggetti più pericolosi vanno allontanati” - Bologna, 30 ottobre 2025 – Ennesima aggressione ai danni di agenti della penitenziaria alla Dozza. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Dozza Continuano Trasferimenti Detenuti