Alla commemorazione dedicata ad Alejandro Amenábar Letizia di Spagna ha scelto un look che sembra costruito per dialogare con l’atmosfera dell’evento

Amica.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla commemorazione dedicata al filmmaker Alejandro Amenábar, Letizia di Spagna ha scelto un look che sembra costruito per dialogare con l’atmosfera dellevento: discreto, colto, privo di ostentazioni. Il look scelto è ruotato attorno a un blazer a quadri di Sandro, taglio leggermente sagomato e silhouette strutturata, che dona eleganza e personalità. A completare la mise, un pantalone morbido bianco a gamba larga — firmato Boss — che allunga la figura e alleggerisce l’insieme. La combinazione risulta contemporanea e femminile. La scelta degli accessori conferma la direzione stilistica: stivaletti Magrit in suede e borsa in lana di Inés Sistiaga, elemento distintivo che porta con sé la fisicità del tessuto e il valore dell’artigianato. 🔗 Leggi su Amica.it

alla commemorazione dedicata ad alejandro amen225bar letizia di spagna ha scelto un look che sembra costruito per dialogare con l8217atmosfera dell8217evento

© Amica.it - Alla commemorazione dedicata ad Alejandro Amenábar, Letizia di Spagna ha scelto un look che sembra costruito per dialogare con l’atmosfera dell’evento

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Commemorazione Dedicata Alejandro Amen225bar