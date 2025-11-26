Alla commemorazione dedicata al filmmaker Alejandro Amenábar, Letizia di Spagna ha scelto un look che sembra costruito per dialogare con l’atmosfera dell’evento: discreto, colto, privo di ostentazioni. Il look scelto è ruotato attorno a un blazer a quadri di Sandro, taglio leggermente sagomato e silhouette strutturata, che dona eleganza e personalità. A completare la mise, un pantalone morbido bianco a gamba larga — firmato Boss — che allunga la figura e alleggerisce l’insieme. La combinazione risulta contemporanea e femminile. La scelta degli accessori conferma la direzione stilistica: stivaletti Magrit in suede e borsa in lana di Inés Sistiaga, elemento distintivo che porta con sé la fisicità del tessuto e il valore dell’artigianato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alla commemorazione dedicata ad Alejandro Amenábar, Letizia di Spagna ha scelto un look che sembra costruito per dialogare con l’atmosfera dell’evento