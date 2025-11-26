Ali Baraka uno dei capi di Hamas da Bruno Vespa
Bruno Vespa torna a porre l’attenzione sul conflitto israelo-palestinese a Cinque Minuti e Porta a Porta su Rai 1 con un’intervista in esclusiva ad Ali Baraka, uno dei capi di Hamas. Si tratta del dirigente che due anni fa rivelò che il terribile attacco ad Israele del 7 ottobre 2023, in cui vennero uccisi centinaia di giovani partecipanti ad un rave, era in preparazione da tempo: Abbiamo fatto loro credere che Hamas fosse impegnato a governare Gaza, che volesse concentrarsi sui 2,5 milioni di palestinesi a Gaza e che avesse abbandonato del tutto la resistenza affermò a Russia Today TV. Dichiarazioni che inasprirono ancora di più un conflitto divenuto di interesse mondiale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
