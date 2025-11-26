Ali Baraka uno dei capi di Hamas da Bruno Vespa | intervista esclusiva a Cinque Minuti e Porta a Porta
Bruno Vespa riporta l’attenzione sul conflitto israelo-palestinese con un’intervista destinata a far discutere. Ali Baraka, uno dei dirigenti di Hamas, sarà protagonista di un’esclusiva proposta su Rai 1 all’interno sia di Cinque Minuti sia di Porta a Porta, in una serata che promette di intrecciare informazione, attualità e geopolitica. Indice. Orari e dove vedere l’intervista di Ali Baraka su Rai 1. Chi è Ali Baraka e perché la sua voce è al centro del dibattito. L’intervista esclusiva realizzata da Francisca De Candia. Il ruolo di Cinque Minuti e Porta a Porta nel racconto del conflitto. Cosa aspettarsi dalla serata del 27 novembre. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Scopri altri approfondimenti
Focus sul conflitto israelo-palestinese. - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Focus sul conflitto israelo- Da agenziagiornalisticaopinione.it
HAMAS, INTERVISTA AD ALI BARAKA A "CINQUE MINUTI" E A "PORTA A PORTA" - realizzata in esclusiva dalla giornalista Francisca De Candia - Lo riporta 9colonne.it
Ali Baraka, uno dei capi di Hamas, da Bruno Vespa - Cinque Minuti e Porta a Porta di Bruno Vespa trasmettono in esclusiva l'intervista ad Ali Baraka, uno dei capi di Hamas ... Secondo davidemaggio.it