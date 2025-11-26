Ali Baraka uno dei capi di Hamas da Bruno Vespa | intervista esclusiva a Cinque Minuti e Porta a Porta

Bruno Vespa riporta l’attenzione sul conflitto israelo-palestinese con un’intervista destinata a far discutere. Ali Baraka, uno dei dirigenti di Hamas, sarà protagonista di un’esclusiva proposta su Rai 1 all’interno sia di Cinque Minuti sia di Porta a Porta, in una serata che promette di intrecciare informazione, attualità e geopolitica. Indice. Orari e dove vedere l’intervista di Ali Baraka su Rai 1. Chi è Ali Baraka e perché la sua voce è al centro del dibattito. L’intervista esclusiva realizzata da Francisca De Candia. Il ruolo di Cinque Minuti e Porta a Porta nel racconto del conflitto. Cosa aspettarsi dalla serata del 27 novembre. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

