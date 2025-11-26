Algeria in arrivo i primi caccia russi Su-57
L' Algeria potrebbe aver ricevuto i primi due caccia di quinta generazione di fabbricazione russa Sukhoi Su-57, nella versione E da esportazione. Alcuni indizi fanno infatti pensare che ci sia un'alta probabilità che Mosca abbia consegnato i primi due Su-57 per essere presi in carico dall'aeronautica algerina. Vadim Badekha, nuovo amministratore delegato di United Aircraft Corporation (UAC), ha dichiarato qualche giorno fa a Channel One, un'emittente televisiva statale russa, che un "partner straniero" aveva ricevuto i caccia, che "hanno iniziato il servizio di combattimento e stanno dimostrando le loro migliori qualità", aggiungendo che "il nostro cliente è soddisfatto".
