Alex il ’Tigre’ di Borgo Massano Dopo il titolo freme per tornare in moto
La ‘Tigre’ di Borgo Massano, numero 19 sulla moto, dodici anni all’anagrafe ma stoffa da campione consumato, freme per tornare in pista. Siamo nei mesi in cui i motori si fermano, in attesa di riaccendersi in primavera. Momenti in cui si ricaricano le energie e si coglie l’occasione per festeggiare. In questo caso, un traguardo importante: la vittoria da lui conseguita del Campionato Italiano Velocità di minimoto, categoria 50. Alex Mino Tieppo, classe 2013, per tutti Tigre (soprannome datogli dal padre da piccolo), nel 2025 ha trionfato a livello nazionale tra una ventina di piloti, tra l’altro tutti più grandi di lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
