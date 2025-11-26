Alessia Antonetti corteggiatrice di Ciro Solimeno è la ex di Raul Dumitras la tiktoker fa chiarezza

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessia Antonetti, popolare tiktoker diventata corteggiatrice di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, smentisce le indiscrezioni secondo le quali avrebbe avuto una relazione con Raul Dumitras, ex compagno di Martina De Ioannon. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

alessia antonetti corteggiatrice ciroAlessia Antonetti, chi è la tiktoker che corteggia Ciro a Uomini e Donne (e già fa discutere) - Tra le nuove corteggiatrici di Uomini e Donne per Ciro Solimeno, è arrivata Alessia Antonetti, tiktoker e già protagonista delle prime polemiche. Come scrive cosmopolitan.com

alessia antonetti corteggiatrice ciroUomini e Donne, segnalazioni sul trono di Ciro Solimeno, arriva la replica della corteggiatrice Alessia Antonetti - Sul trono dell'ex fidanzato di Martina De Ioannon sono arrivate diverse segnalazioni riguardanti proprio Alessia ... Si legge su comingsoon.it

alessia antonetti corteggiatrice ciroUomini e Donne, arriva Alessia Antonetti: perché conosceva già Ciro e chi è il suo ex storico - Durante la registrazione odierna di Uomini e Donne, Ciro ha sorpreso tutti portando in esterna una nuova corteggiatrice: Alessia Antonetti. Da mondotv24.it

Cerca Video su questo argomento: Alessia Antonetti Corteggiatrice Ciro