Alessandro Haber | Non mi importa di come mi ricorderanno quando non ci sarò più Volevo l' amore eterno come quello dei miei genitori ma l' ho trovato solo nel lavoro

Vanityfair.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il suo spettacolo Volevo essere Marlon Brando, Alessandro Haber ripercorre tutta la sua vita e la sua carriera, iniziata quando era solo un bambino a Tel Aviv e aveva capito come far ridere il pubblico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alessandro Haber: «Non mi importa di come mi ricorderanno quando non ci sarò più. Volevo l'amore eterno come quello dei miei genitori, ma l'ho trovato solo nel lavoro»

