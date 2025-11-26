Alessandro Haber | Non mi importa di come mi ricorderanno quando non ci sarò più Volevo l' amore eterno come quello dei miei genitori ma l' ho trovato solo nel lavoro
Con il suo spettacolo Volevo essere Marlon Brando, Alessandro Haber ripercorre tutta la sua vita e la sua carriera, iniziata quando era solo un bambino a Tel Aviv e aveva capito come far ridere il pubblico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
News recenti che potrebbero piacerti
Alessandro Haber si racconta a teatro tra ricordi e canzoni Alessandro Haber aprirà dall’Auditorium Biagio Marin di Grado la tournée regionale di Volevo essere Marlon Brando, lo spettacolo tratto dall’omonima autobiografia scritta con Mirko Capozzoli. Volevo - facebook.com Vai su Facebook
#Cartellone: La guida al meglio del #teatro! #EmmaDante al Piccolo, Alessandro #Haber a Roma, Peppino Mazzotta è Alan #Turing a Palermo. E l'esperienza sonora dei Cuocolo Bosetti a Bologna. Un weekend di grandi interpreti. tinyurl.com/2s3dxbsv # Vai su X
Alessandro Haber: «Dissi di no a Vittorio De Sica, ancora oggi mi viene da piangere» - Due giorni fa è arrivato al giornale con il bastone – nel 2022 dopo un'operazione non ... Lo riporta ilmessaggero.it