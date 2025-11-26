Alemanno da Rebibbia | Fa freddo caldaie rotte e niente acqua calda Nordio sta perdendo la guerra

Aiuto, veniteci a salvare, qui a Rebibbia abbiamo un problema serio: stiamo morendo di freddo. È questo l’appello lanciato dall’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno dal carcere romano di Rebibbia, dove si trova dal 1° gennaio 2025, al suo 329esimo giorno di detenzione dopo la condanna per finanziamento illecito e traffico di influenze nell’inchiesta Mondo di mezzo sul sistema criminale capitolino. Alemanno, trasferito a Rebibbia per non aver rispettato le prescrizioni ai domiciliari, ha ripreso in mano quello che definisce il suo diario di cella per denunciare una situazione critica che riguarda l’intero istituto penitenziario: le caldaie sono rotte e i termosifoni completamente spenti, proprio mentre le previsioni meteo annunciano l’arrivo di venti gelidi sulla capitale nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Alemanno da Rebibbia: “Fa freddo, caldaie rotte e niente acqua calda. Nordio sta perdendo la guerra”

