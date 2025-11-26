Ale e Franz dalla prima panchina al dimagrimento di Besentini e l' amicizia con Paolo Rossi Noi una coppia? Di gente convinta ce n' è stata parecchia

Torna in prima serata lo show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. Tra gli ospiti della seconda puntata di "Gigi e Vanessa insieme" ci saranno anche Ale e Franz, il duo comico. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ale e Franz, dalla prima panchina al dimagrimento di Besentini e l'amicizia con Paolo Rossi. «Noi una coppia? Di gente convinta ce n'è stata parecchia»

Scopri altri approfondimenti

Ale & Franz hanno portato in scena lo sketch dell'iconica panchina Hai visto la prima puntata di Zelig On su Italia 1? - facebook.com Vai su Facebook

Ale e Franz, dalla prima panchina al dimagrimento di Besentini e l'amicizia con Paolo Rossi. «Noi una coppia? Di gente convinta ce n'è stata parecchia» - Ale e Franz hanno lavorato al fianco di molti comici ma Paolo Rossi rimane uno dei più importanti per il duo. leggo.it scrive

"Zelig On", Ale e Franz tornano con la loro iconica panchina - Nella prima puntata di "Zelig On" i due comici Ale e Franz tornano a esibirsi con la loro iconica panchina. Riporta msn.com

Arriva «Zelig On», Ruffini e Comello alla conduzione e Ale & Franz nel backstage - Al via Zelig on, spin off dello storico show dove si esibiranno i talenti emergenti della comicità italiana, scovati, in giro per il Bel Paese, grazie allo scouting guidato da ... Lo riporta msn.com