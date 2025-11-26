Aldo Giovanni e Giacomo | Tafazzi? Una cagata che è diventata satira politica

Aldo Giovanni e Giacomo si raccontano nella presentazione a Roma, al cinema Cavour, del documentario sulla loro carriera diretto da Sophie Chiarello e intitolato ‘ Aldo, Giovanni e Giacomo. Attitudini: nessuna ‘. Tra i vari aneddoti narrati, anche quello sulla genesi di uno dei loro personaggi più popolari, Tafazzi: “È successo qualcosa di assurdo. L’artista (Giacomo ndr) ha un colpo di genio che però sembra una cagata, anche io e Giovanni sinceramente pensavamo fosse una cagata perché diciamolo si dava delle bottigliate sui m****i”, raccontano Giovanni Storti e Giacomo Poretti. “Poi arriva un direttore di un giornale, che era rimasto folgorato ma si vergognava a scrivere di un comico e ha chiesto un articolo a un intellettuale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Aldo, Giovanni e Giacomo: "Tafazzi? Una cagata che è diventata satira politica"

