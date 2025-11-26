Alberto Stefani saluta con un messaggio toccante l' adorata nonna

Nel giorno più importante della sua vita dal punto di vista professionale, ha perso una delle persone più care. Oggi 26 novembre il neo governatore del Veneto Alberto Stefani ha annunciato che la sua adorata nonna Paola, 84 anni, residente a Borgoricco è venuta a mancare.

REGIONALI | Vincono Alberto Stefani e la Lega, stravince Luca Zaia. Mai, nella storia delle elezioni regionali, un candidato consigliere si era avvicinato ai 203.054 voti con cui il presidente uscente ha dominato le urne venete. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

IL TEMPO: “TRIONFO DI ALBERTO STEFANI, VENETO AL CENTRODESTRA. SFONDA LA LEGA DI SALVINI CHE VOLA AL 36 PER CENTO”. Vai su X

Regionali, Meloni saluta la vittoria di Stefani in Veneto e congratula Decaro e Fico - La premier Giorgia Meloni ha commentato sui social l’esito delle elezioni regionali, rivendicando il successo del centrodestra in Veneto ... sciscianonotizie.it scrive

Alberto Stefani, morta la nonna del nuovo governatore del Veneto: «Speranze finite, avrei voluto vivere almeno un'ora di questo con te» - Il successore di Luca Zaia aveva dedicato la vittoria elettorale proprio alla nonna che si era sentita male nella notte tra domenica e lunedì, durante le votazioni: «Grazie dei tuoi insegnamenti, so c ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it

Alberto Stefani: «Sarò il sindaco dei veneti, mi limito a questo per i prossimi 5 anni. Dedico la vittoria a tutti i nonni» - Queste le prime parole del neoeletto presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani che, con un post Instagram, ancora prima di note ufficiali, parla a tutti ... Segnala msn.com