Alberto di Monaco blocca la legge sull’aborto | prima di lui un altro monarca europeo si era già opposto

Il Principe Alberto di Monaco dice no all’aborto. Il sovrano monegasco si è rifiutato di approvare la legalizzazione dell’interruzione di gravidanza. Nonostante l’approvazione da parte del Consiglio Nazionale della riforma della legge sull’aborto nel Principato, il monarca si è opposto, giustificando la sua scelta con l’identità cattolica del Principato. Alberto di Monaco contro l’aborto. Lo scorso maggio il Consiglio Nazionale di Monaco aveva approvato con ampia maggioranza — diciannove voti favorevoli e solo due contrari — una proposta per legalizzare l’aborto nel Principato. Il disegno di legge prevedeva l’interruzione volontaria di gravidanza fino a dodici settimane, estendibile a sedici in caso di stupro, e l’abbassamento dell’età del consenso dei genitori da diciotto a quindici anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

