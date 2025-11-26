Alberi e regali di Natale per rendere i tumori infantili sempre più guaribili

Si accendono le luci di Natale che rendono magico il periodo delle Feste e si cercano regali unici per le persone che amiamo. Ma ci sono decorazioni e doni ancora più speciali perché contribuiscono a rendere il cancro sempre più guaribile, sostenendo la ricerca che studia cure sempre più efficaci. I regali che contano per sconfiggere i tumori infantili. “ È il pensiero che conta” è il messaggio di Fondazione AIRC per Natale: scegliendo i regali solidali disponibili online, è possibile dare nuova forza ai progressi della ricerca per donare speranza di cura a tanti bambini e adolescenti malati di cancro e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Dilei.it

