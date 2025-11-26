Albania | spiagge invase dall' immondizia per le forti inondazioni
I rifiuti hanno ricoperto alcune spiagge dell’Albania settentrionale dopo che, all’inizio di questa settimana, il Paese è stato colpito da condizioni meteorologiche avverse e inondazioni. Sacchetti di plastica, bottiglie d’acqua e rifiuti sono stati riportati a riva dalle correnti. L’Agenzia per la protezione civile albanese ha dichiarato che nella regione di Lezha, nel nord-ovest del Paese, circa 220 ettari di terreno rimangono sommersi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
