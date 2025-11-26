Albania morto cantante Shpat Kasapi a 40 anni per infarto fulminante celebre per hit A më do? lascia un figlio piccolo

Il cantante albanese Shpat Kasapi è morto improvvisamente a 40 anni per un "infarto improvviso": una perdita che sconvolge fan e colleghi, colpiti dalla brutalità del malore Si è spento a soli 40 anni il celebre cantante albanese Shpat Kasapi, autore di hit come "A më do?" e "Valle Kovare". D. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Albania, morto cantante Shpat Kasapi a 40 anni per "infarto fulminante", celebre per hit "A më do?", lascia un figlio piccolo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Si vola in Albania per portare aiuto a 200 cani salvati dalla morte ed ospiti in un rifugio in difficoltà. #DallaParteDegliAnimali #Mission - facebook.com Vai su Facebook

È morto Shpat Kasapi, il cantante albanese ha avuto un infarto e si trovava in Italia. L’ex moglie disperata: “Come spiego a nostro figlio che non ci sei più?” - Il mondo della musica albanese piange l'artista 40enne, morto improvvisamente a Bologna. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Albania: morto a 40 anni il cantante pop Shpat Kasapi - Secondo il portale d’informazione “Gazeta Express” Kasapi sarebbe morto in Italia, dove si trovava con l’ex moglie, a causa di ... Da agenzianova.com

Lutto nel mondo della musica, addio a Shpat Kasapi: il famoso cantante aveva 40 anni - Lutto nel mondo della musica, è morto a soli 40 anni Shpat Kasapi, uno dei cantanti del pop albanese più amati. Riporta notizie.it