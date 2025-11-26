Albania la costa trasformata in una distesa di plastica e detriti
Le spiagge dell'Albania settentrionale sono state sommerse dai rifiuti dopo le forti inondazioni che hanno colpito il Paese all'inizio della settimana. Le mareggiate e le correnti hanno scaricato a riva sacchetti di plastica, bottiglie e materiali di ogni tipo, trasformando interi tratti di costa in una distesa di detriti. La zona più colpita è quella di Lezha, nel nord-ovest, dove l'Agenzia per la protezione civile ha segnalato circa 220 ettari di terreno ancora sommersi dall'acqua. Le immagini mostrano l'estensione dei danni: cumuli di plastica accumulati lungo la battigia e spiagge irriconoscibili, coperte da strati di rifiuti portati dalla forza delle acque. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’accordo con l’Albania per trattenere i migranti a spese dell’Italia è illegale e non lo dice l’opposizione ma i giudici. Giorgia Meloni fermi subito questo scempio che non solo è uno sperpero di denaro pubblico- ci costa quasi un miliardo in un momento in cui si - facebook.com Vai su Facebook
[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.3 ore 12:49 IT del 29-10-2025 a Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) Prof= 5.4 Km #INGV_44555312 Vai su X
Costa a Rama: "L'Albania nell'Ue è solo questione di tempo" - "I risultati delle elezioni di questa settimana confermano il desiderio degli albanesi di integrarsi nell'Unione europea: Caro Edi, permettimi di congratularmi ancora una volta con te per ... Secondo ansa.it