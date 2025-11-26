al volante con patente falsa fermati a rio saliceto e poviglio

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 26 novembre 2025 - In controlli sulle strade della Bassa Reggiana, nella serata di domenica, i carabinieri hanno intercettato, tra l’altro, due patenti di guida risultate false. In un controllo a Rio Saliceto i militari dell’Arma hanno fermato un’auto condotta da un uomo di 33 anni, di origine straniera e residente a Castelfranco Emilia, nel Modenese. Ha esibito una patente che risultava rilasciata all’estero. Da subito sono state notate delle situazioni sospette dal punto di vista tecnico. E gli accertamenti successivo hanno confermato l’ipotesi che il documento fosse contraffatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

